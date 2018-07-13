Ушаков заявил о готовности России содействовать диалогу США и КНДР 

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия готова содействовать успеху диалога США и Северной Кореи, приветствует прямой контакт лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российская сторона приветствует прямой контакт Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня в Сингапуре, готова содействовать успеху американо-северокорейского диалога", — сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что 14 июня Путин принял в Москве спецпосланника Ким Чен Ына, председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нама.