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Ушаков заявил о готовности России содействовать диалогу США и КНДР
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Ушаков заявил о готовности России содействовать диалогу США и КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия готова содействовать успеху диалога США и Северной Кореи, приветствует прямой контакт лидеров стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российская сторона приветствует прямой контакт Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, состоявшийся 12 июня в Сингапуре, готова содействовать успеху американо-северокорейского диалога", — сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что 14 июня Путин принял в Москве спецпосланника Ким Чен Ына, председателя президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нама.
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