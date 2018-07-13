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В Белом доме рассказали об уважении Трампа к Мэй
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В Белом доме рассказали об уважении Трампа к Мэй 

РИА Новости 6 часов назад
ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уважает премьера Великобритании Терезу Мэй и считает ее потрясающей личностью, заверила журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя интервью американского лидера британскому таблоиду The Sun.
В интервью Трамп, в частности, заявил, что Мэй не прислушалась к его советам по поводу выхода из ЕС и что покинувший пост главы МИД Британии Борис Джонсон был бы хорошим премьером.
"Президент хорошо относится к премьер-министру Мэй и очень уважает ее. Как он сказал в интервью (газете) The Sun, она «очень хороший человек», и он «никогда не говорил о ней ничего плохого». Он считает, что она была великолепна на (саммите — ред.) НАТО сегодня и действительно потрясающая личность", — сказала Сандерс.
По ее словам, Трамп благодарен Мэй за прекрасный прием в Великобритании, куда американский президент прибыл в четверг.
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