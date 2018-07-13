Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери 

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с предполагаемым отравлением неизвестным нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
Трамп отказался пересмотреть свое участие в российско-американском саммите в Хельсинки, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо», — заявил Трамп британскому таблоиду The Sun.
Напомним, в среду участники саммита НАТО поддержали Великобританию в оценке инцидента в Солсбери, согласившись, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей «весьма вероятно» стоит Россия.
Между тем Москва подчеркивала, что именно у Британии был мотив отравить Скрипаля.