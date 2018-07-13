Ещё
Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путевки в Турцию отдают почти даром
Путевки в Турцию отдают почти даром

Трамп отказался разрывать связи с Россией из-за инцидентов в Солсбери 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не собирается разрывать связи с Россией из-за инцидентов с предполагаемым отравлением неизвестным нервно-паралитическим веществом в Солсбери.
Трамп отказался пересмотреть свое участие в российско-американском саммите в Хельсинки, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо», — заявил Трамп британскому таблоиду The Sun.
Напомним, в среду участники саммита НАТО поддержали Великобританию в оценке инцидента в Солсбери, согласившись, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей «весьма вероятно» стоит Россия.
Между тем Москва подчеркивала, что именно у Британии был мотив отравить Скрипаля.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о прекращении подготовки визита Лаврова в Грецию Путин продлил контрсанкции на 2019 год Эстония заявила о третьем за месяц нарушении Россией воздушной границы
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина384
Под Чернобылем изнасиловали популярного блогера140
Путевки в Турцию отдают почти даром14
Порошенко придумал новую модель закупки газа РФ201
Россияне скупают жилье в Турции94
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
02:01
Обсуждение Украины начало раздражать Европу
В мире
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
01:00
У мужа Ани Лорак нашли другую женщину
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение