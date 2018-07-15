Трамп назвал отличный способ борьбы с лживыми новостями

Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану заявил, что сеть микроблогов Twitter является отличным инструментом борьбы с лживыми новостями и способом донести правду до миллионов подписчиков.

По словам Трампа, он может бороться с лживыми новостями благодаря огромному числу подписчиков, передает ТАСС

«Я люблю эту моментальность, я люблю мощь, которую она в себе несет, потому что она позволяет донести свою точку зрения», — цитирует The Mail on Sunday Трампа, у которого в Twitter 53,1 млн подписчиков.

«Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное (…), то я могу что-то написать. (…) Потом ты смотришь и, спустя две секунды, появляется: «срочные новости, Дональд Трамп, президент Трамп только что…» А ты делаешь заявления, такие мощные заявления и так быстро», — отметил глава Белого дома, добавив, что это позволяет «защитить себя ото лжи».

Напомним, политические противники главы Белого дома призывали лишить его возможности самому писать в Twitter.

Ранее гендиректор Twitter назвал манеру Трампа вести свой аккаунт «беспрецедентной».