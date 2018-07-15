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Трамп назвал отличный способ борьбы с лживыми новостями
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Трамп назвал отличный способ борьбы с лживыми новостями 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану заявил, что сеть микроблогов Twitter является отличным инструментом борьбы с лживыми новостями и способом донести правду до миллионов подписчиков.
По словам Трампа, он может бороться с лживыми новостями благодаря огромному числу подписчиков, передает ТАСС.
«Я люблю эту моментальность, я люблю мощь, которую она в себе несет, потому что она позволяет донести свою точку зрения», — цитирует The Mail on Sunday Трампа, у которого в Twitter 53,1 млн подписчиков.
«Когда я вижу, что кто-то говорит что-то ошибочное или что-то правильное (…), то я могу что-то написать. (…) Потом ты смотришь и, спустя две секунды, появляется: «срочные новости, Дональд Трамп, президент Трамп только что…» А ты делаешь заявления, такие мощные заявления и так быстро», — отметил глава Белого дома, добавив, что это позволяет «защитить себя ото лжи».
Напомним, политические противники главы Белого дома призывали лишить его возможности самому писать в Twitter.
Ранее гендиректор Twitter назвал манеру Трампа вести свой аккаунт «беспрецедентной».
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