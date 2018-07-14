Эрдоган и Путин договорились о встрече в июле 

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились о встрече на полях саммита БРИКС. Саммит пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Президенты России и Турции провели в субботу телефонный разговор и обсудили предстоящую встречу, сказал источник. Он добавил, что президенты также поговорили о ситуации в Сирии, обсудили совместные проекты РФ и Турции, в частности, «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».
Эрдоган выразил озабоченность атаками на мирных жителей в Дераа.