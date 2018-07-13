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Трамп не будет разрывать связи с Россией из-за инцидента в Солсбери
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Трамп не будет разрывать связи с Россией из-за инцидента в Солсбери 

Российская Газета 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен портить отношения с Россией из-за инцидентов, произошедших в Солсбери и Эймсбери. «Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо», — отметил американский лидер.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, участие в предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп пересматривать не собирается.
Лондон обвинил Москву в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей веществом А-234 в английском городе Солсбери. Российские власти это категорически отрицают. Также похожий инцидент произошел четверного июля в городе Эймсбери, где пострадали два человека.
Напомним, в Хельсинки 16 июля пройдет первый полноформатный российско-американский саммит. Лидер США неоднократно высказывался за проведение переговоров с российской стороной на высшем уровне.
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