Над Лондоном завис надувной «Трамп» в подгузнике

Участники акции протеста против визита в Великобританию американского лидера Дональда Трампа запустили в небо над Вестминстерским дворцом его надувное изображение в подгузнике и со смартфоном в руке, передает сайт argumenti.ru.

К зданию британского парламента могут прийти до шестидесяти тысяч человек. Организаторы протестов сравнили президента США с большим раздраженным ребенком с хрупким эго".

Акция по запуску надувного «Трампа» была согласована с мэром Лондона Садиком Ханом. Как заявил мэр ВВС, он не намерен ограничивать свободу слова в связи с тем, что кто-то может обидеться.