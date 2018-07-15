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Над Лондоном завис надувной «Трамп» в подгузнике
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Над Лондоном завис надувной «Трамп» в подгузнике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Участники акции протеста против визита в Великобританию американского лидера Дональда Трампа запустили в небо над Вестминстерским дворцом его надувное изображение в подгузнике и со смартфоном в руке, передает сайт argumenti.ru.
К зданию британского парламента могут прийти до шестидесяти тысяч человек. Организаторы протестов сравнили президента США с большим раздраженным ребенком с хрупким эго".
Акция по запуску надувного «Трампа» была согласована с мэром Лондона Садиком Ханом. Как заявил мэр ВВС, он не намерен ограничивать свободу слова в связи с тем, что кто-то может обидеться.
Дональд Трамп прибыл в Великобританию 12 июля, вечером он с женой Меланией посетили гала-ужин премьера Терезы Мэй. Сейчас весь мир обсуждает наряды первой леди Штатов и премьера Британии.
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