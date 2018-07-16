Над Лондоном пролетел гигантский «малыш Трамп»

В столице Великобритании организаторы протестов против визита президента США Дональда Трампа запустили в небо гигантский воздушный шар в виде Трампа-младенца, передает НСН.

Лондонская мэрия согласовала строгие условия для проведения акции. Шар не должен подниматься на высоту более 30 метров и обязательно должен быть прикреплен к земле. Также было установлено время полета «малыша Трампа» — с 9:30 до 11:30 утра по местному времени.