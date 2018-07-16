Над Лондоном пролетел гигантский «малыш Трамп» 

В столице Великобритании организаторы протестов против визита президента США Дональда Трампа запустили в небо гигантский воздушный шар в виде Трампа-младенца, передает НСН.
Лондонская мэрия согласовала строгие условия для проведения акции. Шар не должен подниматься на высоту более 30 метров и обязательно должен быть прикреплен к земле. Также было установлено время полета «малыша Трампа» — с 9:30 до 11:30 утра по местному времени.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что из-за протестов и, в частности, из-за воздушного шара почувствовал себя непрошенным гостем, и посетовал на то, что не сможет посетить Лондон, хотя очень любит этот город. Вместо столичного визита у американского президента запланированы переговоры с британским премьером Терезой Мэй в резиденции за городом и поездка в Шотландию.