Гигантский надувной «Трамп» повис над площадью в Лондоне 

Участники протеста против визита американского лидера Дональда Трампа в Великобританию подняли в воздух воздушный шар, изображающий главу США младенцем в подгузниках и с мобильником в руке.
Акция протеста, согласованная со столичной мэрией, проходит в настоящее время на площади у Вестминстерского дворца. Как отметили инициаторы идеи, они заправили гелием изображающий Трампа шар, чтобы показать американского лидера в образе «большого раздраженного ребенка с хрупким эго».
Основной целью прибывшего вчера в Соединенное Королевство Трампа являются переговоры с британским премьером Терезой Мэй. Предполагается также, что американский президент встретится с английской королевой Елизаветой II.