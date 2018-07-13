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Гигантский надувной «Трамп» повис над площадью в Лондоне
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Гигантский надувной «Трамп» повис над площадью в Лондоне 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Участники протеста против визита американского лидера Дональда Трампа в Великобританию подняли в воздух воздушный шар, изображающий главу США младенцем в подгузниках и с мобильником в руке.
Акция протеста, согласованная со столичной мэрией, проходит в настоящее время на площади у Вестминстерского дворца. Как отметили инициаторы идеи, они заправили гелием изображающий Трампа шар, чтобы показать американского лидера в образе «большого раздраженного ребенка с хрупким эго».
Основной целью прибывшего вчера в Соединенное Королевство Трампа являются переговоры с британским премьером Терезой Мэй. Предполагается также, что американский президент встретится с английской королевой Елизаветой II.
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