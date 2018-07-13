Трамп предупредил «непослушную» Мэй о последствиях мягкого Brexit

Трамп предупредил премьер-министра Великобритании, что мягкий вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, передает РИА «Новости»

«Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, если власти Британии «пойдут на такую сделку» с Евросоюзом, то Вашингтон «скорее будет иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством».

Накануне был опубликован детальный план кабмина Соединенного Королевства об отношениях с ЕС после Brexit, из которого стало известно, что после выхода из Европейского союза Лондон собирается заключить с Брюсселем соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует с Киевом.

Ранее Мэй заявляла, что Лондон выступает за сохранение зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.