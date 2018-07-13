Ещё
Трамп предупредил «непослушную» Мэй о последствиях мягкого Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп предупредил «непослушную» Мэй о последствиях мягкого Brexit 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не прислушалась к его советам о способе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза и предупредил Лондон о последствиях мягкого варианта Brexit, сообщил таблоид The Sun.
Трамп предупредил премьер-министра Великобритании, что мягкий вариант выхода Соединенного Королевства из ЕС «убьет» будущее соглашение по торговле между Лондоном и Вашингтоном, передает РИА «Новости».
«Я бы сделал это по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала», — заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, если власти Британии «пойдут на такую сделку» с Евросоюзом, то Вашингтон «скорее будет иметь дело с ЕС, а не с Соединенным Королевством».
Накануне был опубликован детальный план кабмина Соединенного Королевства об отношениях с ЕС после Brexit, из которого стало известно, что после выхода из Европейского союза Лондон собирается заключить с Брюсселем соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует с Киевом.
Ранее Мэй заявляла, что Лондон выступает за сохранение зоны свободной торговли с Евросоюзом после Brexit.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о прекращении подготовки визита Лаврова в Грецию Путин продлил контрсанкции на 2019 год Эстония заявила о третьем за месяц нарушении Россией воздушной границы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент190
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками353
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение