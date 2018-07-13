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ФСИН получит собственный закон
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ФСИН получит собственный закон 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: www.pnp.ru
Работа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будет регламентирована отдельным законом. В проекте, разработанном Правительством, на 217 листах расписаны обязанности сотрудников службы, определён их статус, ограничения и запреты, связанные со спецификой работы, дополнительные соцгарантии и прочие правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения службы в уголовно-исполнительной системе.
Последние 20 лет ФСИН работает согласно положению о службе в органах внутренних дел, поэтому частично проектируемый закон «О службе в уголовно-исполнительной системе» частично повторяет нормы для полиции. Проблема же была в том, что деятельность ФСИН регламентируется огромной массой приказов и подзаконных актов — права и обязанности сотрудников службы давно было пора систематизировать и упорядочить.
По словам экспертов, самое главное положение будущего закона — о ротации по истечении шести лет службы сотрудника. Эта норма позволит искоренить коррупцию на местах, считают специалисты. Эту идею впервые озвучил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в позапрошлом году. «У нас постоянная в армии ротация. Послужил 3-5 лет в одном месте — обязательно, почти обязательно переводят в другое. Может быть, есть смысл и в правоохранительной сфере организовать нечто подобное», — предположил глава государства.
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