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Порошенко на саммите НАТО подтвердил приверженность силовому решению конфликта в Донбассе
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Порошенко на саммите НАТО подтвердил приверженность силовому решению конфликта в Донбассе 

Русская Весна 8 часов назад
Попытка Украины заручиться поддержкой НАТО в вопросе ввода в Донбасс международного контингента говорит о приверженности режима Петра Порошенко силовому разрешению конфликта в регионе. Такое мнение сегодня журналистам выразил глава делегации ДНР в Минске, председатель Народного Совета Денис Пушилин.
«Мы абсолютно не удивлены желанием Киева использовать любые варианты, чтобы «зачистить» Донбасс — с помощью контингента ООН, войск НАТО или других образований. Но то, что Киев не оставляет надежд все же силовым способом завершить конфликт — это факт», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности участии войск НАТО в миссии в Донбассе.
Между тем, по словам Пушилина, в настоящий момент единственным весомым предложением по привлечению международного контингента в Донбасс остается предложенный РФ проект резолюции ООН. «Никаких ответов, правок или предложений нет ни от одной из стран. Есть много заявлений, которые противоречат друг другу, но пока это лишено какой-либо основы», — отметил спикер.
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе заявил, что Киев рассчитывает на поддержку со стороны североатлантического альянса в вопросе размещения миротворцев ООН на всей территории Донбасса.
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