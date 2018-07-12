Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку

"Марк был важной частью команды Белого дома. Нам будет не хватать его опыта, лидерских качеств и заботы о налогоплательщиках", — говорится в заявлении.

"Я буду вечно благодарен президенту Трампу и вице-президенту Пенсу за возможность присоединиться к их кампании в 2016 году и быть частью администрации…", — приводятся слава Марка Шорта.