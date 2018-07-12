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Время трансляции интервью Владимира Путина Fox News определит в понедельник
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Время трансляции интервью Владимира Путина Fox News определит в понедельник 

ТАСС 5 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Время трансляции интервью президента России Владимира Путина телекомпании Fox News по итогам российско-американского саммита в Хельсинки будет определено в понедельник, 16 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель телекомпании Кэрли Шанаэн.
"Мы будем более точно знать о времени выхода [интервью] в эфир в понедельник", — сообщила она.
Как сообщила в четверг Fox News, ее корреспондент Крис Уоллес планирует взять интервью у Путина по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено.
Как сообщил сам Уоллес в репортаже Fox News, он планирует задать вопросы об итогах саммита, а также по горячим темам — о НАТО, Сирии, Украине, утверждениях о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Как отметили в пресс-службе телеканала, предстоящее интервью президента России американским СМИ будет первым с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это будет уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.
Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
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