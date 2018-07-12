Время трансляции интервью Владимира Путина Fox News определит в понедельник

"Мы будем более точно знать о времени выхода [интервью] в эфир в понедельник", — сообщила она.

Как сообщила в четверг Fox News, ее корреспондент Крис Уоллес планирует взять интервью у Путина по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено.

Сирии, Как сообщил сам Уоллес в репортаже Fox News, он планирует задать вопросы об итогах саммита, а также по горячим темам — о НАТО Украине , утверждениях о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Как отметили в пресс-службе телеканала, предстоящее интервью президента России американским СМИ будет первым с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это будет уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.