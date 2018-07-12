Эксперт прокомментировал продление Россией контрсанкций на 2019 год

«Ситуация такова, что настроения в Европе — Италии Австрии и других странах — приведут к постепенному отказу от давления на Россию и снятию санкций», — сказал эксперт.

По его словам, американской стороне такие меры необходимы в политических целях, а европейская в них всё менее заинтересована, и отмена Евросоюзом ограничиельных мер не за горами.