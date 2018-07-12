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Эксперт прокомментировал продление Россией контрсанкций на 2019 год
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Эксперт прокомментировал продление Россией контрсанкций на 2019 год 

RT на русском 6 часов назад
Политолог Александр Асафов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал продление Россией контрсанкций на 2019 год после пролонгации санкций Евросоюза.
«Ситуация такова, что настроения в Европе — Италии, Австрии и других странах — приведут к постепенному отказу от давления на Россию и снятию санкций», — сказал эксперт.
По его словам, американской стороне такие меры необходимы в политических целях, а европейская в них всё менее заинтересована, и отмена Евросоюзом ограничиельных мер не за горами.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций на 2019 год.
Также глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН прокомментировал заявление посла Бельгии в России Жан-Артура Режибо, что для отмены антироссийских санкций необходимо достижение политических договорённостей с Москвой.
RT на русском: последние новости
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