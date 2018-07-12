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Богданов обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии
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Богданов обсудил с советником премьера Ирака ситуацию в Сирии 

РИА Новости 6 часов назад
РИА НОВОСТИ. БОГДАНОВ ОБСУДИЛ С СОВЕТНИКОМ ПРЕМЬЕРА ИРАКА СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ И СОСЕДНЕЙ СИРИИ — МИД РФ
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