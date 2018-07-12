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Порошенко рассказал, каким образом Украина хочет покупать российский газ
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Порошенко рассказал, каким образом Украина хочет покупать российский газ 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Как отметил Порошенко, в вопросах энергетической безопасности Украина намерена придерживаться «интеграции в европейские модели», и исходить из европейской юрисдикции.
Лидер Украины Петр Порошенко рассказал, какой видит оптимальную модель закупки российского газа украинской стороной. О своих мечтах президент рассказал на полях саммита НАТО в Брюсселе.
Как отметил Порошенко, в вопросах энергетической безопасности Украина намерена придерживаться «интеграции в европейские модели», и исходить из европейской юрисдикции. Однако российский газ украинский президент хотел бы забирать непосредственно на украино-российской границе — в качестве «части Европы».
«… это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина».
Ранее в ходе того же саммита Порошенко провел короткую 20-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер успел рассказать Трампу о проблемах в энергетической и оборонной сферах, а также пожаловаться на мифических «агентов ФСБ», якобы заполонивших Украину.
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