Порошенко рассказал, каким образом Украина хочет покупать российский газ

Как отметил Порошенко , в вопросах энергетической безопасности Украина намерена придерживаться «интеграции в европейские модели», и исходить из европейской юрисдикции.

Брюсселе. Лидер Украины Петр Порошенко рассказал, какой видит оптимальную модель закупки российского газа украинской стороной. О своих мечтах президент рассказал на полях саммита НАТО

Как отметил Порошенко, в вопросах энергетической безопасности Украина намерена придерживаться «интеграции в европейские модели», и исходить из европейской юрисдикции. Однако российский газ украинский президент хотел бы забирать непосредственно на украино-российской границе — в качестве «части Европы».

«… это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, если бы Украина как часть Европы покупала российский газ на украинско-российской границе», — цитирует Порошенко «Интерфакс-Украина»