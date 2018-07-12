В Госдуме ответили на заявление Порошенко о ФСБ

В Госдуме ответили на заявление Порошенко о присутствии ФСБ на Украине

Ранее Порошенко пожаловался на саммите НАТО , что сотрудники ФСБ "присутствуют на всей территории" Украины. Служба безопасности Украины регулярно сообщает о задержаниях якобы агентов российских спецслужб и граждан России , которые, по словам киевских властей, готовят диверсии на Украине. Москва , в свою очередь, многократно опровергала подобные заявления.

По мнению депутата, украинский президент пытается таким образом получить финансовую поддержку от НАТО, однако эти усилия скорее всего будут бесплодны.

"Агенты ФСБ" уже набили оскомину в западном обществе, а тут ещё и Порошенко с очередной "русской проблемой". Будет сочувствие, будет пожимание рук, будут тёплые слова и напутствия. А вот открытого кошелька не будет", — подчеркнул депутат.

Бальбек также назвал действия президента Украины "войной с мыльными пузырями".

Отношения России и Украины

Отношения между Москвой и Киевом обострились после государственного переворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и начала боевых действий в Донбассе.

В 2015 году Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Кроме того, Украина неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Однако Российские власти отрицают и называют заявление Киева неприемлемыми. Россия многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в урегулировании ситуации в стране.