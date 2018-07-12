Трамп выводит Мэй из критических дней

Первый визит хозяина Белого дома в союзную страну с момента инаугурации сопровождается протестной волной. «Презренный женоненавистник», «антимусульманский фанатик», «человек, администрация которого отбирает плачущих детей от родителей и запирает их в клетках», — такими эпитетами стали награждать Дональда Трампа британские обозреватели еще до того, как он сошел с трапа самолета 12 июля. Ожидается, что около 50 тысяч протестующих в эти дни выйдут на улицы в знак протеста против политики Трампа. Мэр Лондона — мусульманин Садик Хан — дал согласие на запуск шестиметрового воздушного шара в виде Трампа в подгузнике.

Американский лидер будет «изолирован от общественности» и пребывать в загородных поместьях или дворцах. Но митинги англичан против американского президента — не новое слово в истории. Британия протестовала против решения Рональда Рейгана разместить американские ядерные ракеты на европейском континенте и политики президента Джорджа Буша-младшего в преддверии войны в Ираке в 2003 году. Митинги хотя и создают негативный фон, но вряд ли помешают политикам вести диалог по намеченным непростым вопросам. Да и отношение к Трампу как к политику у британцев двоякое: он может дестабилизировать и без того шаткое положение кабинета Терезы Мэй на фоне Brexit или наоборот — укрепить экономику Альбиона после выхода из ЕС . Источники, близкие к Трампу, утверждают, что президент США в отличие от Терезы Мэй считает приемлемым «жесткий Brexit», но в любом случае поддерживает независимую и не связанную с ЕС Великобританию, пишет Daily Express.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Rob Pinney

Протесты против приезда Дональда Трампа в Лондоне

Поэтому не вся британская общественность выступает резко против Трампа: некоторые готовы приветствовать президента США, поскольку кризис в отношении Brexit дал ясно понять, что США могут быть единственным помощником для Великобритании в ближайшие годы, замечает The Washington Times . В частности, люди выражают надежду на то, что Трамп и Мэй активизируют торговлю между странами, что поможет компенсировать потенциальные издержки от запланированного выхода Соединенного королевства из Евросоюза в следующем году.

Накануне премьер Великобритании заявила, что не существует более сильного союза, чем особые отношения с США, и в ближайшие годы подобного нового альянса не появится. «На этой неделе у нас есть возможность углубить эти уникальные торговые отношения и начать дискуссию о том, как мы создадим усиленное, амбициозное и перспективное торговое партнерство», — сказала она.

По данным The Financial Times, на встречу с Трампом и Мэй приглашены несколько высокопоставленных руководителей фармацевтических компаний, например, генеральный директор Johnson & Johnson Алекс Горский и гендиректор GlaxoSmithKline Эмма Уолмсли. Ожидается, что темой разговора будут возможные преимуществах укрепления торговых отношений между США и Великобританией после Brexit. Кроме того, администрация Трампа активно ищет способы снизить стоимость отпускаемых по рецепту лекарств, чтобы сократить финансирование реформы Барака Обамы в сфере здравоохранения — программ Obamaсare.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Benoit Doppagne

Дональд Трамп с супругой Меланией и Тереза Мэй Канцелярия премьер-министра сообщила, что Мэй также приветствовала решение Трампа наладить контакт с российским президентом в ходе саммита в Хельсинки , на который Трамп отправится из Великобритании. Но Лондон ожидает, что во время встречи с Путиным президент Трамп поднимет вопрос об отравлении Сергея Юлии Скрипалей в Солсбери, передает BBC.

Эстонией, Румынией, В то же время на саммите лидеры стран Североатлантического альянса после напряженного диалога хотя и сохранили единство при разногласиях, но Трамп уже выкинул козырь для будущих переговоров — увеличение расходов на оборону с 2% до 4% ВВП. Вряд ли Великобритания довольна подобным «поднятием ставок», поскольку в минувшем году одна из шести стран выполняла «натовский стандарт» в 2% ВВП — вместе с Грецией Польшей и США. Последние потратили на оборону НАТО чуть более 3,5% ВВП.