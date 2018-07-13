Ушаков: свыше 10 президентов приедут на финал ЧМ-2018 в Москве

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Многие иностранные лидеры и высокопоставленные представители государств будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу, который пройдет в московских «Лужниках» 15 июля. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран", — сказал Ушаков.