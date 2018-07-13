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Ушаков: свыше 10 президентов приедут на финал ЧМ-2018 в Москве
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Ушаков: свыше 10 президентов приедут на финал ЧМ-2018 в Москве 

ТАСС 13 июля 2018
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Многие иностранные лидеры и высокопоставленные представители государств будут присутствовать на финале чемпионата мира по футболу, который пройдет в московских «Лужниках» 15 июля. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Много иностранных гостей будет присутствовать на этом матче: где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран", — сказал Ушаков.
По его словам, в субботу и воскресенье у Путина запланирован целый ряд контактов с лидерами зарубежных стран, приезжающими в Россию на финальный матч ЧМ-2018. Так, Путин 14 июля встретится с президентом Палестины, президентом Габона, президентом Судана, президентом Молдавии, 15 июля — с премьер-министром Венгрии, эмиром Катара, а также проведет переговоры с президентами стран-участниц финала ЧМ-2018 — Франции и Хорватии — и с главой МОК Томасом Бахом. Затем российский лидер посетит саму финальную игру ЧМ-2018 в «Лужниках».
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