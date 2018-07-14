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Николя Саркози планирует приехать в Москву на финал ЧМ-2018
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Николя Саркози планирует приехать в Москву на финал ЧМ-2018 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Бывший президент Франции Николя Саркози планирует приехать на финальный матч чемпионата мира по футболу 2018, который пройдет на московском стадионе «Лужники», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Саркози, как сообщается, смотрел все трансляции игр с участием сборной Франции и решил лично поддержать команду, приехав на финал чемпионата.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, посмотрит матч между сборными командами Франции и Хорватии, а также примет участие в награждении победителя.
Финал мундиаля состоится 15 июля в столице. За самый престижный футбольный трофей планеты будут бороться сборные Франции и Хорватии.
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