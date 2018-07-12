Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

"Ждать многого от этой встречи нереально, она должным образом не подготовлена", — сказал Косачев в эфире "Эхо Москвы" в четверг.

Он пояснил, что подобные переговоры должны готовиться не в режиме какого-то необычайного события, а на протяжении нескольких месяцев. «Я жду (от саммита) запуска механизма таких саммитов на регулярной основе, а также возобновления контактов по другим каналам связи», — добавил он. Косачев напомнил, что ранее действовала президентская комиссия, в рамках которой работало 27 подкомитетов — по безопасности, по космосу, по экономике. «Если этот механизм удастся запустить, то это будет удачный результат (переговоров)», считает Косачев.

Парламентарий не ожидает, что в ходе саммита российская сторона может поднять тему санкционной политики против РФ . «Россия не обсуждает вопрос снятия санкций ни на одном уровне, это не та тема. Мы не считаем свою политику неправильной», — сказал законодатель.

Если этот вопрос будет обсуждаться, то только президентом США Дональдом Трампом , полагает он. Однако, вслед за европейцами «ему придется признать, что политика санкций оказалась неэффективной», уверен Косачев.

Он также полагает, что тема минских соглашений по урегулированию в Донбассе, о реализации которых Запад постоянно спрашивает Россию, следует адресовать Киеву.

"Если бы Запад надавил на Украину так же, как он давит на РФ, тогда бы минские соглашения реализовывались (более успешно)", — сказал он.

В целом, говоря о предстоящем саммите, Косачев отметил, что рассчитывает на конструктивный и взаимоуважительный диалог.