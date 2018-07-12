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Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа
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Косачев рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Хорошим результатом саммита РФ-США в Хельсинки стала бы договоренность лидеров двух стран о проведении подобных встреч на регулярной основе, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Ждать многого от этой встречи нереально, она должным образом не подготовлена", — сказал Косачев в эфире "Эхо Москвы" в четверг.
Он пояснил, что подобные переговоры должны готовиться не в режиме какого-то необычайного события, а на протяжении нескольких месяцев. «Я жду (от саммита) запуска механизма таких саммитов на регулярной основе, а также возобновления контактов по другим каналам связи», — добавил он. Косачев напомнил, что ранее действовала президентская комиссия, в рамках которой работало 27 подкомитетов — по безопасности, по космосу, по экономике. «Если этот механизм удастся запустить, то это будет удачный результат (переговоров)», считает Косачев.
Парламентарий не ожидает, что в ходе саммита российская сторона может поднять тему санкционной политики против РФ. «Россия не обсуждает вопрос снятия санкций ни на одном уровне, это не та тема. Мы не считаем свою политику неправильной», — сказал законодатель.
Если этот вопрос будет обсуждаться, то только президентом США Дональдом Трампом, полагает он. Однако, вслед за европейцами «ему придется признать, что политика санкций оказалась неэффективной», уверен Косачев.
Он также полагает, что тема минских соглашений по урегулированию в Донбассе, о реализации которых Запад постоянно спрашивает Россию, следует адресовать Киеву.
"Если бы Запад надавил на Украину так же, как он давит на РФ, тогда бы минские соглашения реализовывались (более успешно)", — сказал он.
В целом, говоря о предстоящем саммите, Косачев отметил, что рассчитывает на конструктивный и взаимоуважительный диалог.
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