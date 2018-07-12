Ещё
Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан» 

ТАСС 9 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МАХАЧКАЛА, 12 июля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил новый конкурс «Мой Дагестан», который призван пополнить кадровый резерв республики «талантливыми и амбициозными» специалистами.
"Мы проводим второй этап конкурса… мы хотели бы через систему конкурса пригласить к нам — изнутри республики и из-за ее пределов — наиболее талантливых подготовленных, амбициозных людей. С одной единственной задачей — чтобы они уже сразу на руководящих должностях могли реализовывать свой потенциал", — сказал Васильев в четверг на брифинге в Махачкале.
Первый подобный конкурс прошел в Дагестане в начале года. На конкурс подали 1091 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента, в их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России». По итогам последнего этапа конкурса в резерв управленческих кадров Дагестана вошел 61 кандидат. По словам Васильева, 14 из них «уже назначены на руководящие должности».
Новый кадровый проект называется «Мой Дагестан» и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
По словам Васильева, кадровый конкурс призван, в том числе, привлечь новые кадры на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, которые остались без руководства в результате работы по борьбе с коррупцией во власти Дагестана. «Мы используем в основном внутренние резервы, не всегда, к сожалению, наши надежды оправдываются», — отметил врио главы республики.
Васильев также сообщил, что конкурс проводится уже не как в начале, «кустарно», — были приглашены различные эксперты, также для прозрачности конкурс имеет наблюдательный совет, который возглавляет председатель совета старейшин при главе Дагестана. Врио главы региона также напомнил, что конкурс открытый, и принять в нем участие может любой желающий.
ТАСС: последние новости
Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент192
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками353
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение