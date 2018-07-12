Владимир Васильев объявил о старте нового конкурса управленческих кадров «Мой Дагестан»

"Мы проводим второй этап конкурса… мы хотели бы через систему конкурса пригласить к нам — изнутри республики и из-за ее пределов — наиболее талантливых подготовленных, амбициозных людей. С одной единственной задачей — чтобы они уже сразу на руководящих должностях могли реализовывать свой потенциал", — сказал Васильев в четверг на брифинге в Махачкале.

Первый подобный конкурс прошел в Дагестане в начале года. На конкурс подали 1091 заявление, из которых во второй этап прошли 742 претендента, в их числе 19 участников Всероссийского конкурса «Лидеры России». По итогам последнего этапа конкурса в резерв управленческих кадров Дагестана вошел 61 кандидат. По словам Васильева, 14 из них «уже назначены на руководящие должности».

Новый кадровый проект называется «Мой Дагестан» и проводится при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

По словам Васильева, кадровый конкурс призван, в том числе, привлечь новые кадры на руководящие посты в министерствах и ведомствах республики, которые остались без руководства в результате работы по борьбе с коррупцией во власти Дагестана. «Мы используем в основном внутренние резервы, не всегда, к сожалению, наши надежды оправдываются», — отметил врио главы республики.

Васильев также сообщил, что конкурс проводится уже не как в начале, «кустарно», — были приглашены различные эксперты, также для прозрачности конкурс имеет наблюдательный совет, который возглавляет председатель совета старейшин при главе Дагестана. Врио главы региона также напомнил, что конкурс открытый, и принять в нем участие может любой желающий.