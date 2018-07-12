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Полковник КГБ в отставке назвал абсурдом «вербовку» Трампа советскими спецслужбами
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Полковник КГБ в отставке назвал абсурдом «вербовку» Трампа советскими спецслужбами 

360tv.ru 7 часов назад
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов назвал версию о связях Дональда Трампа с советскими спецслужбами «очередной ложью американских демократов» в рамках непрекращающейся борьбы против главы Белого дома. Об этом сообщило ИА НСН.
«Во-первых, если бы Трамп имел тайные связи и прочее, они оставались бы тайной. А тут он встречается с нашим послом. Такого не бывает. Разведка — это разведка, а официальные отношения — это официальные отношения», — подчеркнул бывший разведчик.
По его словам, считать официальные встречи с послом какими-то признаками сотрудничества, значит обвинять всех подряд, а получение денег от российского правительства — это абсурд, так как Трамп является богатым человеком и сам может давать кому-то деньги.
«Пока что мы видим другую картину — Трамп совершает действия, которые он считает для себя выгодными, но которые совсем не выгодны РФ, например, все его тарифы на сталь и алюминий и т. д. Что это за русский агент, который наносит миллиардный ущерб нашей экономике?» — задался вопросом Любимов.
В заключение он пояснил, что президент Соединенных Штатов повторяет американскую довоенную политику, обозначая при этом свою глобалистскую роль.
«Но считать, что его политика выгодна нам — абсурдно, пока что мы ничего хорошего в ней не видим» — резюмировал он.
Американское издание The New York Magazine заподозрило президента США в связях с советскими спецслужбами. По мнению журналистов, его могли завербовать во время визита в Москву в 1987 году, после которого у Трампа появились политические амбиции.
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