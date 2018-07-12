Полковник КГБ в отставке назвал абсурдом «вербовку» Трампа советскими спецслужбами

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов назвал версию о связях Дональда Трампа с советскими спецслужбами «очередной ложью американских демократов» в рамках непрекращающейся борьбы против главы Белого дома. Об этом сообщило ИА НСН.

«Во-первых, если бы Трамп имел тайные связи и прочее, они оставались бы тайной. А тут он встречается с нашим послом. Такого не бывает. Разведка — это разведка, а официальные отношения — это официальные отношения», — подчеркнул бывший разведчик.

По его словам, считать официальные встречи с послом какими-то признаками сотрудничества, значит обвинять всех подряд, а получение денег от российского правительства — это абсурд, так как Трамп является богатым человеком и сам может давать кому-то деньги.

«Пока что мы видим другую картину — Трамп совершает действия, которые он считает для себя выгодными, но которые совсем не выгодны РФ , например, все его тарифы на сталь и алюминий и т. д. Что это за русский агент, который наносит миллиардный ущерб нашей экономике?» — задался вопросом Любимов.

В заключение он пояснил, что президент Соединенных Штатов повторяет американскую довоенную политику, обозначая при этом свою глобалистскую роль.

«Но считать, что его политика выгодна нам — абсурдно, пока что мы ничего хорошего в ней не видим» — резюмировал он.