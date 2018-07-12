Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала

Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется

"Приглашение было получено пару месяцев назад, и визит планировался на осень, — отметил собеседник агентства. — Но в настоящее время его проработка не ведется. Учитывая текущую ситуацию, нет понимания, как визит в принципе может быть осуществлен".

В среду афинская газета Kathimeriniсо ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность.