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Госдеп поддержал высылку российских дипломатов из Греции
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Госдеп поддержал высылку российских дипломатов из Греции 

Газета.Ru 8 часов назад
Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в твиттере заявила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Греции о высылке двух российских дипломатов.
"Греция выслала двух российских чиновников за попытку вмешательства в политику страны. Мы поддерживаем Афины, которые защищают свой суверенитет", — написала Науэрт.
Она также добавила, что Россию должна прекратить «дестабилизирующие действия».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Греции не вносит позитива в двусторонние отношения.
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