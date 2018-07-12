Госдеп поддержал высылку российских дипломатов из Греции

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в твиттере заявила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Греции о высылке двух российских дипломатов.

"Греция выслала двух российских чиновников за попытку вмешательства в политику страны. Мы поддерживаем Афины, которые защищают свой суверенитет", — написала Науэрт.