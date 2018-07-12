В Совфеде назвали темы переговоров Путина и Трампа

В Совфеде назвали основные темы переговоров Путина и Трампа

"Есть два серьезнейших вопроса — это антитеррор и взаимодействие по вопросам безопасности, а также контроль над вооружениями", — сказал Косачев в четверг в эфире "Эхо Москвы".

Он полагает, что если России и США удастся договориться о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму, то и " Сирия тоже к этому подтянется".

Особую озабоченность у сенатора вызывает ситуация с соглашениями по контролю над вооружениями. В частности, он подчеркнул, что по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), по его пролонгации стороны до сих пор не ведут никаких консультаций. При этом документ истекает в 2021 году.

"Если рухнет ДРСМД, то следом может рухнуть и СНВ-3", — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что на следующий день после подписания соглашения начинались переговоры по подготовке нового документа, который мог увидеть свет только через несколько лет.

"Но сейчас такие контакты прекратились", — посетовал он.

После ДРСМД и СНВ под угрозу может попасть Договор о нераспространении ядерного оружия, сказал Косачев. "Если начнет рушиться система контроля над оружием массового поражения, на следующий день это оружие может оказаться у террористов", — сказал законодатель.