В Совфеде назвали темы переговоров Путина и Трампа

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что важнейшими для обсуждения лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки являются темы безопасности и контроля над вооружениями.
"Есть два серьезнейших вопроса — это антитеррор и взаимодействие по вопросам безопасности, а также контроль над вооружениями", — сказал Косачев в четверг в эфире "Эхо Москвы".
Он полагает, что если России и США удастся договориться о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму, то и "Сирия тоже к этому подтянется".
Особую озабоченность у сенатора вызывает ситуация с соглашениями по контролю над вооружениями. В частности, он подчеркнул, что по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), по его пролонгации стороны до сих пор не ведут никаких консультаций. При этом документ истекает в 2021 году.
"Если рухнет ДРСМД, то следом может рухнуть и СНВ-3", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что на следующий день после подписания соглашения начинались переговоры по подготовке нового документа, который мог увидеть свет только через несколько лет.
"Но сейчас такие контакты прекратились", — посетовал он.
После ДРСМД и СНВ под угрозу может попасть Договор о нераспространении ядерного оружия, сказал Косачев. "Если начнет рушиться система контроля над оружием массового поражения, на следующий день это оружие может оказаться у террористов", — сказал законодатель.