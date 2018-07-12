Ещё
В Совфеде назвали темы переговоров Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде назвали основные темы переговоров Путина и Трампа 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что важнейшими для обсуждения лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки являются темы безопасности и контроля над вооружениями.
"Есть два серьезнейших вопроса — это антитеррор и взаимодействие по вопросам безопасности, а также контроль над вооружениями", — сказал Косачев в четверг в эфире "Эхо Москвы".
Он полагает, что если России и США удастся договориться о сотрудничестве в сфере противодействия терроризму, то и "Сирия тоже к этому подтянется".
Особую озабоченность у сенатора вызывает ситуация с соглашениями по контролю над вооружениями. В частности, он подчеркнул, что по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), по его пролонгации стороны до сих пор не ведут никаких консультаций. При этом документ истекает в 2021 году.
"Если рухнет ДРСМД, то следом может рухнуть и СНВ-3", — сказал Косачев.
Он подчеркнул, что на следующий день после подписания соглашения начинались переговоры по подготовке нового документа, который мог увидеть свет только через несколько лет.
"Но сейчас такие контакты прекратились", — посетовал он.
После ДРСМД и СНВ под угрозу может попасть Договор о нераспространении ядерного оружия, сказал Косачев. "Если начнет рушиться система контроля над оружием массового поражения, на следующий день это оружие может оказаться у террористов", — сказал законодатель.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение