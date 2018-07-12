Ещё
П. Порошенко на саммите НАТО подтвердил приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

П. Порошенко на саммите НАТО подтвердил приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в Донбассе 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Фото: Русская Весна
Киев, 12 июля /Синьхуа/ — Украина сохраняет приверженность мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе. Об этом сегодня в Брюсселе на полях саммита НАТО заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая в ходе совместного брифинга с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
П. Порошенко, по сообщению его пресс-службы, также выразил надежду на то, что НАТО окажет поддержку Украине в рамках миротворческой миссии, которая может быть развернута в Донбассе под мандатом ООН.
Й. Столтенберг, в свою очередь, указал на то, что ситуация на востоке Украины остается серьезной. Он назвал имплементацию Минских соглашений единственным путем установления мира в Донбассе и призвал все противоборствующие стороны выполнять взятые на себя обязательства.
Двухдневный саммит НАТО начался в Брюсселе накануне, 11 июля. На нем собрались лидеры стран-членов альянса, а также его партнеров, в число которых входит Украина. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit Си Цзиньпин совершит визиты в пять арабских и африканских стран и примет участие в саммите БРИКС Ли Кэцян участвовал в 7-й встрече руководителей Китая и стран Центральной и Восточной Европы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент190
Трамп решил не «отказываться» от РФ из-за ЧП в Солсбери
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками353
Порошенко «создал» новую модель закупки газа РФ31
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС173
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение