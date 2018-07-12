П. Порошенко на саммите НАТО подтвердил приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в Донбассе

П. Порошенко, по сообщению его пресс-службы, также выразил надежду на то, что НАТО окажет поддержку Украине в рамках миротворческой миссии, которая может быть развернута в Донбассе под мандатом ООН

Й. Столтенберг, в свою очередь, указал на то, что ситуация на востоке Украины остается серьезной. Он назвал имплементацию Минских соглашений единственным путем установления мира в Донбассе и призвал все противоборствующие стороны выполнять взятые на себя обязательства.

Двухдневный саммит НАТО начался в Брюсселе накануне, 11 июля. На нем собрались лидеры стран-членов альянса, а также его партнеров, в число которых входит Украина. —0—