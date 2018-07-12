Россия надеется на прогресс по Карабаху 

Армения и Азербайджан должны прийти к договорённостям по вопросу дополнительных наблюдателей на территории Нагорного Карабаха. Окончательное решение сторонами пока не принято, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, в ближайшее время должны состояться консультации министров, а также, возможно, ряд встреч по проблемным вопросам Нагорного Карабаха.
Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры в рамках саммита НАТО и договорились снова в скором времени провести встречу.