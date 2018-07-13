Захарова: РФ пока не дала ответа на приглашение Лаврову посетить с визитом Грецию 

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не отказался от приглашения посетить с визитом Грецию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ об отказе Лаврова от визита в Афины в связи с высылкой двух российских дипломатов.
"Что касается визита, то приглашение министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса Сергею Викторовичу Лаврову посетить с визитом Грецию имеется. Ответ на него пока не давался", — указала дипломат.