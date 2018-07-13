Ещё
Захарова: РФ пока не дала ответа на приглашение Лаврову посетить с визитом Грецию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова: РФ пока не дала ответа на приглашение Лаврову посетить с визитом Грецию 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не отказался от приглашения посетить с визитом Грецию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ об отказе Лаврова от визита в Афины в связи с высылкой двух российских дипломатов.
"Что касается визита, то приглашение министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса Сергею Викторовичу Лаврову посетить с визитом Грецию имеется. Ответ на него пока не давался", — указала дипломат.
ТАСС: последние новости
Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Пиво в честь встречи Путина и Трампа поступило в финские магазины и пользуется спросом Лавров: доклад о влиянии России на американские выборы не содержит подтверждающих фактов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал86
Крымский мост разоряет Украину315
Россиянин избил дипломата в самолете130
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс66
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека15
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение