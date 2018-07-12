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Эксперт о словах Трампа: грядет новая жесткая мировая конкуренция
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Эксперт о словах Трампа: грядет новая жесткая мировая конкуренция 

News.ru 9 часов назад
Фото: News.ru
Политолог Дмитрий Добрницкий прокомментировал News.ru слова Дональда Трампа о дружбе с Владимиром Путиным.
«Это пока не заявление о дружбе с Россией, я думаю, что дружба между государствами скорее нечто из разряда иллюзий, нежели реальность. Ну а то что Россия скорее не враг, а соперник, — это очень соответствует мировоззрению Дональда Трампа и его предвыборной компании. Он говорит, что китайский президент ему лично друг, но Китай большой соперник Соединенных Штатов», — рассказал эксперт.
Так же политолог отметил, что глобальный рынок в мире подходит к концу и наступает совершенно другая эпоха, в которой начнется новая экономическая конкуренция, которая будет достаточно жесткой, но это не значит, что нужно «хвататься за пушки» и ссориться.
«Понятно, что Трамп сейчас, укрепив свою власть Вашингтоне, просто начинает выполнять свои предвыборные обещания. Он в общем-то шел на выборы не с лозунгом — поладить с Владимиром Путиным любой ценой, а шел с лозунгом «сделать Америку снова великой». Ну вот он так видит путь новому величию Америки — через закрытие рынка, через новый протекционизм, через новую индустриализацию Америки, через возврат рабочих мест в свою страну и наверно эта тенденция станет общемировой. России просто напросто надо быть к этому готовой», — подытожил эксперт.
Дональд Трамп заявил, что хочет подружиться с Владимиром Путиным. При этом президент США считает, что между лидерами стран должно остаться место и соперничеству.
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