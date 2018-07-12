Захарова: высылка Грецией дипломатов РФ не скажется позитивно на двусторонних отношениях

"Мы всегда исходим из того, что такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия и не привносят дополнительного позитива в двусторонние отношения", — отметила дипломат.

Она также указала, что в вопросе о высылке сотрудников дипмиссии необходимо учитывать ценность отношений между странами, заботясь о благе жителей двух государств. «Исходим из того, что двусторонние отношения имеют свою собственную ценность, потому что речь идет не о виртуальных отношениях, а о практическом взаимодействии на благо народов двух стран», — подчеркнула дипломат.