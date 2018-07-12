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Захарова: никакой агрессии России в отношении НАТО нет
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Захарова: никакой агрессии России в отношении НАТО нет 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила руководству НАТО, которое обвиняет Россию в агрессии. Представитель ведомства назвала неправдой данные слова.
«В отношении стран-членов НАТО со стороны России просто нет», — сказала Захарова во время брифинга.
Она также отметила, что Россию беспокоит то, что происходит в НАТО. По словам Захаровой, речь идёт о дестабилизации ситуации на территории, которую контролирует альянс.
Ранее Захарова осталась удивлена реакцией британских политиков на чемпионат мира, который проходит в России. Захарова раскритиковала британские СМИ, которые пытаются связать спорт и политику. Захарова подчеркнула, что это «находится за гранью понимания».
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