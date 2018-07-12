Захарова: никакой агрессии России в отношении НАТО нет

«В отношении стран-членов НАТО со стороны России просто нет», — сказала Захарова во время брифинга.

Она также отметила, что Россию беспокоит то, что происходит в НАТО. По словам Захаровой, речь идёт о дестабилизации ситуации на территории, которую контролирует альянс.

Ранее Захарова осталась удивлена реакцией британских политиков на чемпионат мира, который проходит в России. Захарова раскритиковала британские СМИ, которые пытаются связать спорт и политику. Захарова подчеркнула, что это «находится за гранью понимания».