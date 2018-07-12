Ещё
В МИД назвали попытки Запада обвинить Москву в своих неудачах неуклюжими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали попытки Запада обвинить Москву в своих неудачах неуклюжими 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Попытки Запада обвинить Россию в своих неудачах являются абсолютно неуклюжими, говорится в комментарии МИД РФ об итогах прошедшего в Брюсселе саммита НАТО.
"Попытки все извратить, во всем обвинить Россию — абсолютно неуклюжи. Это стремление оправдать собственные действия видно невооруженным взглядом", — отмечается в комментарии ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва проанализирует решения саммита НАТО с точки зрения последствий для европейской безопасности, однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что альянс не заинтересован в объективной оценке ситуации с деградацией безопасности в Евроатлантике.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент103
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала81
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение