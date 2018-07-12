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В МИД надеются, что Ереван и Баку договорятся по наблюдателям в Карабахе
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В МИД надеются, что Ереван и Баку договорятся по наблюдателям в Карабахе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия надеется, что Армения и Азербайджан придут к конкретным договоренностям по дополнительным наблюдателям в Нагорном Карабахе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.
Она напомнила, что еще в 2016 году президенты двух стран условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта.
"Эта тема обсуждалась в ходе последующих контактов сторон… Было достигнуто принципиальное понимание по количеству дополнительных наблюдателей и местам их дислокации. Однако окончательного решения по ним стороны пока не приняли. В ближайшее время пройдут первые консультации министров, затем, как мы надеемся, состоятся еще встречи, на которых у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно-карабахского урегулирования, включая тему наблюдателей", — заявила Захарова.
Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретились 11 июля в Брюсселе при посредничестве Минской группы ОБСЕ и договорились вновь встретиться в ближайшее время.
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