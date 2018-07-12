В МИД надеются, что Ереван и Баку договорятся по наблюдателям в Карабахе

Она напомнила, что еще в 2016 году президенты двух стран условились, в частности, увеличить число международных наблюдателей в зоне конфликта.

"Эта тема обсуждалась в ходе последующих контактов сторон… Было достигнуто принципиальное понимание по количеству дополнительных наблюдателей и местам их дислокации. Однако окончательного решения по ним стороны пока не приняли. В ближайшее время пройдут первые консультации министров, затем, как мы надеемся, состоятся еще встречи, на которых у сторон будет возможность рассмотреть широкий круг вопросов нагорно-карабахского урегулирования, включая тему наблюдателей", — заявила Захарова.