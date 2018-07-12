МИД РФ намерен в ближайшее время опубликовать ноты к Лондону по делу Скрипалей 

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МИД РФ в ближайшее время намерен опубликовать дипломатические ноты, направленные официальному Лондону по делу Скрипалей. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По делу Скрипалей в Форин оффис было отправлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также запросы о правовой помощи и предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, — сказала она. — Британские власти оставляли это все без реакции, при этом подавали ситуацию таким образом, что Россия отказывается от проведения совместного расследования".
"Я считаю, что мы вполне можем опубликовать либо часть, либо, может быть, все эти документы. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время", — добавила Захарова.
В марте Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.