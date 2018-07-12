МИД РФ намерен в ближайшее время опубликовать ноты к Лондону по делу Скрипалей

"По делу Скрипалей в Форин оффис было отправлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также запросы о правовой помощи и предложения о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, — сказала она. — Британские власти оставляли это все без реакции, при этом подавали ситуацию таким образом, что Россия отказывается от проведения совместного расследования".

"Я считаю, что мы вполне можем опубликовать либо часть, либо, может быть, все эти документы. Я думаю, что мы это сделаем в ближайшее время", — добавила Захарова.