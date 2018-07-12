Ещё
Гигантская надпись «Б***ь Trump» появилась на поле в Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантская надпись «Б***ь Trump» появилась на поле в Британии 

360tv.ru 6 часов назад
По данным издания The Scotsman послание появилось в месте, которое должен пролететь американский президент.
Нецензурная надпись помещена в круг скошенной травы для лучшего обзора. Его диаметр около двухсот метров. По задумке автора, Трамп увидит это сообщение из левого окна своего вертолета, когда полетит из Лондона в загородную резиденцию британского премьер-министра «Шашки».
Известно, что к появлению послания причастен фермер, которому принадлежит этот участок поля. Он рассказал, что на изготовление надписи ушло 14 часов.
При этом добавил, что идея принадлежит не ему, а некому «художнику». «Многие спрашивали меня об этом, но мои мысли о Трампе полностью нейтральны. Для меня это лишь сделка между мной и художником», — сказал фермер.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что считает российского лидера Владимира Путина своим соперником, но надеется на дружбу с ним в будущем.
360tv.ru: последние новости
Совфед назвал пиаром заявление Тимошенко по Крыму Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2019 года Российская делегация удалилась с заседания ПА ОБСЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
В Солсбери произошел новый инцидент103
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала81
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение