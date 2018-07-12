Гигантская надпись «Б***ь Trump» появилась на поле в Британии

По данным издания The Scotsman послание появилось в месте, которое должен пролететь американский президент.

Нецензурная надпись помещена в круг скошенной травы для лучшего обзора. Его диаметр около двухсот метров. По задумке автора, Трамп увидит это сообщение из левого окна своего вертолета, когда полетит из Лондона в загородную резиденцию британского премьер-министра «Шашки».

Известно, что к появлению послания причастен фермер, которому принадлежит этот участок поля. Он рассказал, что на изготовление надписи ушло 14 часов.

При этом добавил, что идея принадлежит не ему, а некому «художнику». «Многие спрашивали меня об этом, но мои мысли о Трампе полностью нейтральны. Для меня это лишь сделка между мной и художником», — сказал фермер.