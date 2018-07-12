Эксперт прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России

«Как бы мы ни хотели продемонстрировать сострадание к братскому народу, всему есть предел. У России в запасе остаётся целый ряд очень серьёзных экономических и персональных санкций против Украины», — заявил эксперт.

По его словам, любой из таких выпадов Киева может быть использован как повод для жёстких решений.

Кроме того, Коваленко отметил, что спрос на «украинскую русофобию» в мире стабильно снижается.