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Эксперт прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России
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Эксперт прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России 

RT на русском 6 часов назад
Политолог Андрей Коваленко в беседе с ФАН прокомментировал отказ Украины поддерживать общеевропейские проекты с участием России.
«Как бы мы ни хотели продемонстрировать сострадание к братскому народу, всему есть предел. У России в запасе остаётся целый ряд очень серьёзных экономических и персональных санкций против Украины», — заявил эксперт.
По его словам, любой из таких выпадов Киева может быть использован как повод для жёстких решений.
Кроме того, Коваленко отметил, что спрос на «украинскую русофобию» в мире стабильно снижается.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна не будет поддерживать общеевропейские проекты с участием России.
RT на русском: последние новости
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