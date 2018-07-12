Захарова назвала нонсенсом слова об отказе Москвы сотрудничать по делу Скрипаля

По ее словам, по делу Скрипаля правительству Великобритании было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию.

Она также подчеркнула, что британские власти «оставляли это все без реакции».

Захарова добавила, что МИД планирует опубликовать часть данных нот.

Ранее Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях.