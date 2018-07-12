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Захарова назвала нонсенсом слова об отказе Москвы сотрудничать по делу Скрипаля
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Захарова назвала нонсенсом слова об отказе Москвы сотрудничать по делу Скрипаля 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления об отказе Москвы сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля и инциденту в Эймсбери является нонсенсом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, по делу Скрипаля правительству Великобритании было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию.
Она также подчеркнула, что британские власти «оставляли это все без реакции».
Захарова добавила, что МИД планирует опубликовать часть данных нот.
Ранее Захарова заявила, что британские политики используют трагедию с отравлением двух граждан Великобритании в Эймсбери в своих целях.
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