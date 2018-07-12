МГИК отказал Михаилу Балакину в регистрации кандидатом в мэры Москвы

На заседании городской избирательной комиссии член МГИК Рима Кузнецова рассказала, что Балакин представил 112 подписей муниципальных депутатов при необходимых 110. Однако трое депутатов позже отозвали свои подписи и обратились с просьбой считать их недействительными. Таким образом, оказалось, что Балакиным представлено 109 действительных подписей.

Из 33 кандидатов, предоставивших документы на выдвижение, пятеро сами сняли свои кандидатуры и отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке, двоим отказано в регистрации в связи с недостающим пакетом документов, еще 21 утратил статус кандидатов в связи с непредоставлением в установленные сроки необходимых документов.

У Собянина признаны действительными 115 подписей муниципальных депутатов. Кроме того, по словам Риммы Кузнецовой, он представил в свою поддержку 39 тыс. подписей избирателей, из которых проверили 7,2 тыс. Недействительными признаны лишь 0,3% подписей избирателей. Илья Свиридов предоставил 112 подписей муниципальных депутатов, Михаил Дегтярев — 115, Вадим Кумин — 114.

Удостоверение зарегистрированного кандидата Собянина глава МГИК Валентин Горбунов передал руководителю его избирательного штаба Константину Ремчукову . Остальные кандидаты получили соответствующие удостоверения лично.

Напомню, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.