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Ни рыбы, ни сыра. Путин продлил действие продуктового эмбарго до 2020 года
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Ни рыбы, ни сыра. Путин продлил действие продуктового эмбарго до 2020 года 

Forbes.ru 6 часов назад
Действие продовольственного эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, продлено до конца 2019 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Документ вступил в силу с 12 июля.
В список, как и раньше, входят мясные, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба и орехи. Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции, принятые ЕС и США в связи с воссоединением России и Крыма.
Согласно действующим таможенным правилам, частное лицо может ввезти в Россию до 5 кг продуктов растительного происхождения — сыров, колбас и так далее. Продукты должны быть в заводской упаковке. То есть, ввозить фермерский сыр, завернутый в бумагу, формально запрещено.
В апреле текущего года Госдума подготовила законопроект, ужесточающий действующее эмбарго. Согласно ему, будет запрещен ввоз лекарств, сельхозпродукции, вина и алкоголя из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Эмбарго также может затронуть зарубежное программное обеспечение, кроме того, будет ограничена возможность найма иностранных специалистов.
Действие персональных санкция США и ЕС, направленных против конкретных бизнесменов и политиков, было продлено в марте — до 15 сентября текущего года. В июне ЕС продлил на год секторальные санкции в отношении Крыма и Севастополя.
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