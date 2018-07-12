Ни рыбы, ни сыра. Путин продлил действие продуктового эмбарго до 2020 года

Действие продовольственного эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции, продлено до конца 2019 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Документ вступил в силу с 12 июля.

Крыма. В список, как и раньше, входят мясные, молочные продукты, овощи, фрукты, рыба и орехи. Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции, принятые ЕС США в связи с воссоединением России

Согласно действующим таможенным правилам, частное лицо может ввезти в Россию до 5 кг продуктов растительного происхождения — сыров, колбас и так далее. Продукты должны быть в заводской упаковке. То есть, ввозить фермерский сыр, завернутый в бумагу, формально запрещено.

В апреле текущего года Госдума подготовила законопроект, ужесточающий действующее эмбарго. Согласно ему, будет запрещен ввоз лекарств, сельхозпродукции, вина и алкоголя из стран, поддерживающих антироссийские санкции. Эмбарго также может затронуть зарубежное программное обеспечение, кроме того, будет ограничена возможность найма иностранных специалистов.