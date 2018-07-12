Президент Румынии заявил, что не существует угрозы распада НАТО

Йоханнис прибыл в Брюссель для участия в проходящем в бельгийской столице 11-12 июля саммите НАТО.

"Могу сказать, что не существует угрозы (распада НАТО), нет никакого конфликта… Мы расстались с идеей о том, что НАТО — это самый сильный альянс, он уникален, и мы вместе будем двигаться дальше, вместе мы намерены сделать НАТО еще сильнее", — заявил Йоханнис после саммита.

Греция, Великобритания, По его словам, на саммите пришлось обсудить важный вопрос — деньги. На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня. Однако, по оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США Эстония , Румыния и Польша

"Это была довольно интенсивная дискуссия, и мы решили вместе изменить программу на месте, несколько союзников, которые далеки от 2% порога, обязались тратить больше на оборону. Мы обсудили это, но не принимали решение, возможно, на следующих встречах на высшем уровне мы попытаемся перейти на большее финансирование, чем 2%", — добавил президент Румынии.

Саммит НАТО в Брюсселе проходит на фоне разногласий между США и европейскими странами в связи с решением Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и угрозами вторичных санкций против европейских компаний, а также из-за введения американских пошлин на сталь и алюминий.