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Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра столицы
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Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра столицы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность мэра столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Сергей Собянин выдвинут кандидатом на должность мэра Москвы в порядке самовыдвижения. В поддержку своего выдвижения он представил 115 подписей муниципальных депутатов, собранных в 115 муниципальных образованиях и 39 тыс. 689 подписей избирателей.
Таким образом им представлено достаточное количество подписей», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
В ходе заседания комиссии также было принято решение зарегистрировать еще трех кандидатов на должность мэра Москвы: Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Илью Свиридова от «Справедливой России».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.
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