Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра столицы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на должность мэра столицы. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

Сергей Собянин выдвинут кандидатом на должность мэра Москвы в порядке самовыдвижения. В поддержку своего выдвижения он представил 115 подписей муниципальных депутатов, собранных в 115 муниципальных образованиях и 39 тыс. 689 подписей избирателей.

Таким образом им представлено достаточное количество подписей», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г.