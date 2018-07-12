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МИД: Россия требует немедленного освобождения Вышинского
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МИД: Россия требует немедленного освобождения Вышинского 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует немедленного освобождения руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Россия рассчитывает на более жесткую реакцию со стороны международных организаций на «произвол Украины».
Она также подчеркнула, что международные организации разделяют ответственность за судьбу Вышинского.
Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинского.
Как отмечалось, Вышинский будет находиться под стражей до 13 сентября.
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