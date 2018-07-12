МИД: Россия требует немедленного освобождения Вышинского

По ее словам, Россия рассчитывает на более жесткую реакцию со стороны международных организаций на «произвол Украины».

Она также подчеркнула, что международные организации разделяют ответственность за судьбу Вышинского.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд продлил арест Вышинского.

Как отмечалось, Вышинский будет находиться под стражей до 13 сентября.