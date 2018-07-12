Дягтерева зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

Для регистрации кандидатом ему, как представителю политической партии, необходимо было предоставить в избирком 110 подписей муниципальных депутатов из разных округов. Третьего июля он принес в избирательную комиссию 120 подписей в свою поддержку.