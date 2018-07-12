Си Цзиньпин совершит визиты в пять арабских и африканских стран и примет участие в саммите БРИКС 

Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — По приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейха Халифы бен Зайда аль Нахайяна, президента Сенегала Маки Саля, президента Руанды Поля Кагаме и президента Южно-Африканской Республики /ЮАР/ Сирила Рамафосы, председатель КНР Си Цзиньпин 19-24 июля совершит государственные визиты в вышеуказанные четыре страны. Об этом в четверг объявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы, председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 10-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля.
На обратном пути в Китай Си Цзиньпин сделает промежуточную остановку на Маврикии и совершит дружественный визит в эту страну. -0-