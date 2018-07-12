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Си Цзиньпин совершит визиты в пять арабских и африканских стран и примет участие в саммите БРИКС
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Си Цзиньпин совершит визиты в пять арабских и африканских стран и примет участие в саммите БРИКС 

ИА Синьхуа 7 часов назад
Пекин, 12 июля /Синьхуа/ — По приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейха Халифы бен Зайда аль Нахайяна, президента Сенегала Маки Саля, президента Руанды Поля Кагаме и президента Южно-Африканской Республики /ЮАР/ Сирила Рамафосы, председатель КНР Си Цзиньпин 19-24 июля совершит государственные визиты в вышеуказанные четыре страны. Об этом в четверг объявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
По приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы, председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 10-й встрече руководителей стран БРИКС в Йоханнесбурге 25-27 июля.
На обратном пути в Китай Си Цзиньпин сделает промежуточную остановку на Маврикии и совершит дружественный визит в эту страну. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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