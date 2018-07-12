Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы 

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры столицы выдвинувшегося от "Справедливой России" Илью Свиридова, передает корреспондент РИА Новости.
Свиридов предоставил 3 июля в Мосгоризбирком 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии «Гражданская платформа», и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.