Ещё
Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свиридова зарегистрировали кандидатом в мэры Москвы 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом в мэры столицы выдвинувшегося от "Справедливой России" Илью Свиридова, передает корреспондент РИА Новости.
Свиридов предоставил 3 июля в Мосгоризбирком 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Изначально на регистрацию кандидатами в мэры Москвы подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры. Двоим кандидатам — экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, выдвигающемуся от партии «Гражданская платформа», и самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову — было отказано в регистрации из-за подачи неполного пакета документов.
Последние новости
"Тема закрыта". Захарова прокомментировала слова генсека НАТО о Крыме "ФСБ по всей Украине". Порошенко пожаловался на Россию на саммите НАТО Водитель Audi проехал по Подмосковью со скоростью истребителя Су-15
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками83
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня10
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС138
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки105
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение