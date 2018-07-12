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МИД потребовал немедленно освободить Вышинского
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МИД потребовал немедленно освободить Вышинского 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛИСТА ВЫШИНСКОГО, ЖДЕТ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ РЕАКЦИИ СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОИЗВОЛ КИЕВА — МИД РФ
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