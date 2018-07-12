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Путин нашел для Мутко новую работу
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Путин нашел для Мутко новую работу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин своим указом включил в состав президентского совета по межнациональным отношениям вице-премьера РФ Виталия Мутко, министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и председателя общественной организации «Ассамблея народов России» Светлану Смирнову.
Указ опубликован на портале раскрытия правовой информации.
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Тем же указом из состава совета исключены журналист Максим Шевченко и бывший вице-премьер Александр Хлопонин.
Ранее Шевченко вышел из президентского совета по правам человека.
Комментарии44  Ещё 7 источников 
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