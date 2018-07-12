В Россию прилетит глава Судана 

Президент Судана Омар Аль-Башир должен прилететь в Россию 13 июля. Известно, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на финал чемпионата мира по футболу.
Главы двух государств планируют побеседовать об укреплении взаимовыгодных отношений между странами. О планах суданского президента сообщили в посольстве страны в Москве, передаёт РИА Новости.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон официально заявил, что 15 июля во время финального мачта мирового первенства по футболу он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.